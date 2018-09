Englund gör comeback som Freddy Krueger

Skräckfilmslegendaren Robert Englund gör comeback i rollen som Freddy Krueger, skriver NME. Han kommer att dyka upp i ett Halloweenavsnitt av komediserien "The Goldbergs".

Englund spelade den läskiga rollfiguren i Wes Cravens "Terror på Elm Street" 1984 och fem efterföljande filmer under 80-talet. Han återvände 1994 i metafilmen "Wes Craven's New Nightmare" och senast 2003 i "Freddy vs Jason". Robert Englund, nu 71 år, har sagt att han pensionerat sig från rollen eftersom den är för fysiskt krävande. I nyinspelningen av "Terror på Elm Street" från 2010 spelas Freddy Krueger i stället av Jackie Earle Haley.

Men nu träder alltså svenskättlingen tillfälligt in i rollen som den brännskadade seriemördaren med rakblad på fingrarna igen. I ett klipp från det kommande avsnittet introducerar mamman i familjen Goldberg, spelad av Wendi McLendon-Covey, "Fredward" och säger att han är "förtrollande och väldigt väluppfostrad" samt upplyser om att de gjort sina naglar på samma salong. Freddy Krueger dyker då upp med orden "Trick or treat!".

"The Goldbergs" är en nostalgisk serie, där 11-årige Adam dokumenterar sin familjs liv med videokamera. Den bygger på seriens skapare Adam F Goldbergs eget liv och seriens sjätte säsong börjar sändas i USA i veckan som kommer. I Sverige har den tidigare visats på TV 3.