Fotboll

Goitom AIK:s derbyhjälte mot Hammarby

Efter straffmissen skrek han ut sin besvikelse. Men Henok Goitom skulle revanschera sig. AIK:s lagkapten avgjorde 1–0-derbyt mot Hammarby – och såg till att klubben befäste positionen i kampen om SM-guldet. – Vi gick in och njöt som om vi var på skolgården och spelade, säger matchhjälten till C More.