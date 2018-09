Nöje

Hon fick Jane Fonda att öppna sig

Hon är en av USA:s mest kända och omskrivna skådespelerskor någonsin, uppmärksammad både för sitt yrkeskunnande och för sitt politiska engagemang. Nu kommer dokumentären om Jane Fondas liv och karriär, ”Jane Fonda in five acts”. – Det fanns stunder under intervjuerna då vi båda började gråta, säger regissören Susan Lacy.