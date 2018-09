"Livet är för kort för att inte våga"

Redan som tonåring hade Ebba Hultkvist Stragne på sätt och vis dubbla karriärer – som skolelev och som Wilma i den populära tv-serien “Skärgårdsdoktorn”. Än i dag vill hon utmana sig själv och vistas utanför sin bekvämlighetszon. Omväxlingen på jobbet ger tv-aktuella och lustdrivna Ebba ny energi.

Ebba Hultkvist Stragne var “Wilma” med svenska folket i “Skärgårdsdoktorn” på 1990-talet. Två decennier senare har hon inte helt släppt skådespeleriet, men är civilekonom och jobbar till vardags som rekryteringskonsult.

– Klart att det är två helt olika branscher, men båda handlar om kommunikation och kräver samarbete. Som filmskådespelare finns inte en sekund utan samarbete, det går inte. Som konsult är man lite mer självständig, säger hon efter fotograferingen i centrala Stockholm.

Intresset för att stå på scen fanns under hela uppväxten i Sollentuna norr om Stockholm, tillsammans med pappa, mamma och två äldre syskon. Hon gick i musikklasser, sjöng och dansade. Som elvaåring insisterade hon på att få skjuts av föräldrarna till provspelningen av filmdramat “Jerusalem”. Men hon var på tok för gammal; en sjuåring fick rollen.

Ändå sparade regissören Daniel Lind Lagerlöf bandet och ringde upp henne ett år senare. Ville hon inte provspela för en ny tv-serie för Sveriges Television?

– Jag antar att han tyckte att jag hade någon sorts talang.

Hon fick rollen i denna omåttligt populära tv-serie med upp mot tre miljoner tittare som mest. Under produktionens tre år var livet sig inte riktigt likt. Hon fick komma och gå från skolan när det behövdes och hämtades av en chaufför till inspelningarna.

– Det var en rolig erfarenhet. Men det var viktigt för mig att inte verka skrytsam om filminspelningen i skolan och jag månade om att tona ned det. Skräcken var att någon skulle uppfatta att jag skröt om det. Jag fick höra att jag uppfattades som jordnära. Tryggheten från familj och vänner gjorde nog att jag inte svävade i väg och kunnat hålla distans till kändisvärlden.

Även om hon inte vill vara utan denna erfarenhet kändes det periodvis besvärligt att vara en offentlig person och ständigt vara betittad.

– Jag kunde inte alltid vara helt anonym och kände en viss press att vara trevlig och skärpa till mig i alla sammanhang. Då fanns det få tv-kanaler och inga sociala medier. Nu är det ett helt annat medielandskap och inte så märkvärdigt att synas i rutan. Jätteskönt!

Som 20-åring kom hon underfund med att hon hade en längtan att plugga mera, gärna en bred utbildning. Så hon studerade till civilekonom med inriktning marknadsföring på Handelshögskolan i Stockholm. Nu har hon jobbat i pr-branschen i tio år och stortrivs som rekryteringskonsult med inriktning mot pr och kommunikation. Möten med olika människor och företagskulturer inspirerar.

Under åren har hon även tagit sig an uppdrag som skådespelare vid sidan om sitt vanliga jobb. För sex år sedan spelade hon exempelvis huvudrollen i sing-a-longuppsättningen av Askungen på Maximteatern. Några tankar på att släppa skådespeleriet tycks hon inte hysa. Just nu medverkar hon i Viaplay-dramaserien “Den inre cirkeln” som är fritt baserad på Per Schlingmanns roman.

– Livet är för kort för att inte våga ta vara på en möjlighet när den dyker upp. Även om jag inte satsat helhjärtat på en professionell karriär som skådespelare så har intresset och lusten för det alltid funnits i mig.

Livsfilosofin går ut på att kasta sig in i projekt utanför komfortzonen för att få omväxling och ny energi.

– Jag har aldrig haft någon karriärplan och har svårt att förlika mig med en traditionell karriär där man väljer en bransch och håller på med den i 20–40 år. Jag är lustdriven, när jag blir nyfiken vill jag prova på nya utmaningar. Arbetslivet ska vara oförutsägbart. Samtidigt träffade jag min man när jag var 19, så på det planet har jag inte bytt spår.

Superkvinnan Ebba Hultkvist Stragne får sålunda ihop inte bara dubbla karriärer, utan även ett rikt privatliv.

– Jag hinner umgås med min familj och mina vänner. Det kräver planering, näthandel, hjälpande föräldrar och en partner att dela uppgifterna med. Viktigt att allt känns kul och att det finns tid för återhämtning varje dag. Jag tycker om att vara i naturen och rör mig varje dag, men det är också skönt att slappa i soffan och kolla på en tv-serie. TT

Ebba Hultkvist Stragne

Aktuell: Fyller 35 år den 26 september 2018.

Gör: Rekryteringskonsult och skådespelare.

Aktuell: Med dramaserien “Den inre cirkeln” som har premiär på Viaplay i februari 2019. Tävlar i "På spåret" i höst tillsammans med Samuel Fröler.

Familj: Man och två döttrar i åldrarna fem och två år.

Bor: I Sollentuna norr om Stockholm.

Temperament: “Jag tycker att det är fånigt att bråka och brusar inte upp, det ger bara dålig energi. Däremot kan jag säga ifrån när jag inte håller med om något."

Viktigast i livet: “Familjen, nära relationer, att göra roliga saker – och hälsan så klart.”