Kultur

Rakel Chukri: Ian Burumas redaktörsmiss avslöjar varför Me too fortfarande behövs

Ian Buruma har avgått som redaktör för prestigemagasinet The New York Review of Books efter att ha publicerat en kontroversiell artikel om konsekvenserna av Me too. Han vill nu se sig som ett offer för blodtörsten på sociala medier men det var hans bristande omdöme som fällde honom, skriver Rakel Chukri.