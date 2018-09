Reznor och Ross gör musiken till "Watchmen"

Hyllade kompositörsduon Trent Reznor and Atticus Ross ska skriva musiken till HBO:s kommande tv-serie "Watchmen", skriver Rolling Stone

De två har tidigare tonsatt bland annat "The girl with the dragon tattoo" från 2011 och dokumentärserien "The Vietnam war" från i fjol. 2011 fick de en Oscar för musiken i "Social network".

Sedan 2016 räknas Ross som medlem i Reznors band Nine Inch Nails.

Serien "Watchmen" bygger på Alan Moore och Dave Gibbons banbrytande serieroman från 1986–87. Historien utspelar sig i ett parallellt auktoritärt USA, där superhjältar blivit bannlysta.

Bakom tv-projektet står producenten och manusförfattaren Damon Lindelof och det är sedan tidigare känt att Jeremy Irons spelar en av rollerna.