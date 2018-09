Oro för diplomati à la Trump under FN-veckan

När Donald Trump debuterade i FN:s generalförsamling ängslades rådgivarna för hätska utspel och diplomatiska klavertramp. I år tycks farhågan vara den motsatta – att den amerikanske presidenten ska slå an en alltför kärvänlig ton mot USA:s fiender.

Mycket vatten har flutit under broarna sedan Trump gjorde premiär på den årligen återkommande FN-veckan i New York förra året. Den nordkoreanske diktatorn Kim Jong-Un – som Trump då kallade "lille raketmannen" och hotade med total ödeläggelse – har under året vuxit till "mycket hedervärd" i presidentens ögon.