Nya sexanklagelser mot den tilltänkte USA-domaren Brett Kavanaugh, den enda måndagsöppna börsen i Asien öppnar nedåt, Tiger Woods en vinnare igen – och Zlatan gjorde mål på straff när Los Angeles Galaxy vann måste-match.

Ännu en kvinna anklagar Kavanaugh

Ytterligare en kvinna anklagar den tilltänkte HD-domaren Brett Kavanaugh för sexuella övergrepp, skriver tidningen The New Yorker. Det är en tidigare kurskamrat till Kavanaugh som hävdar att han antastat henne under en fest på Yale-universitet på 1980-talet. Kavanaugh förnekar händelsen och säger att det handlar om förtal.

Nedåt på Hongkongs börs

Börsen i Hongkong föll vid öppning med 0,7 procent efter att Kina blåst av planerade handelssamtal med USA. Börserna i Fastlandskina, Japan, Sydkorea och Taiwan är stängda på måndagen eftersom det är en helgdag.

Tiger Woods en vinnare igen

Tiger Woods är tillbaka. Segern i Tour Championship är hans första på PGA-touren sedan 2013. Han var dessutom nära att ta hem hela PGA-slutspelet – men Justin Rose klarade trycket på sista hålet.

Zlatan gjorde mål på straff

Efter sju matcher utan seger lyckades Los Angeles Galaxy ta hem det viktiga mötet med Seattle Sounders med 3–0. Målen hemma på Stubhub Center gjordes av Zlatan Ibrahimovic, på straff efter nio minuter, Ola Kamara i slutet av första halvlek, och Ema Boateng efter 52 minuter.