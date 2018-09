Brexit fortsätter att splittra britterna, fortsätter att splittra regeringspartiet Tories – och utmanaren Labour, som just nu håller sin årliga partikongress i Liverpool.

Ordföranden Jeremy Corbin, som i det längsta hållit fast vid att en ny folkomröstning om ett EU-utträde är utesluten, har inför det växande opinionstrycket inom partiet tvingats backa. Om kongressen så önskar så får det bli en folkomröstning, har Corbin lovat efter mycken vånda.

Av de 52 procent som röstade för brexit i folkomröstningen 2016 sympatiserade en ansenlig del med Labour. En stor del av partiets kärnväljare bland arbetarklassen vill lämna unionen, medan främst yngre, välutbildade storstadsväljare vill stanna kvar.

Att stanna i EU kommer att vara ett av alternativen om det blir en ny folkomröstning, försäkrade Keir Starmer, Labours brexitskuggminister i ett tal till kongressen på tisdagen.

Själv vill Corbyn och partiledningen hellre se ett nytt parlamentsval, som Labour tror sig kunna vinna tack vare regeringen Mays illa skötta brexitförhandlingar.

En hård brexit innebär i princip kapade band, en mjuk brexit att Storbritannien i stort sett är med, bundet av de flesta regler som gäller en medlemsstat, inklusive kravet på fri rörlighet för människor – och med betalningsansvar. Fast utan inflytande. Ungefär som Norges relation till EU ser ut idag.

Premiärminister Theresa May har försökt att lansera en gyllene halvhård medelväg, kallad Chequersplanen, men om hon kommer att få den godkänd av parlamentet är ovisst. Planen har heller inte fallit i god jord bland övriga stats- och regeringschefer i EU. "Glöm det", kan svaret May fick på det informella toppmötet i österrikiska Salzburg nyligen bäst sammanfattas.

Labour vill att vatten- och energiförsörjning ska förstatligas, post och järnväg likaså. Företag med fler än 250 anställda ska tvingas avsätta 10 procent av aktiekapitalet och motsvarande rösträtt till fonder vars avkastning går till personalen – och staten. Enligt en snabbkalkyl av brittiska BBC med oljebolaget Shell som exempel, skulle under ett år totalt 3,25 miljoner pund gå till de anställda på Shell medan 1,116 miljarder pund slussades till statskassan.

"Makt kommer ur ägande", förklarade Labours ekonomiskpolitiske talesperson John McDonell när han på kongressen presenterade partiets planer på utökad "ekonomisk demokrati".

Statlig makt, i så fall.

Den tvära vänstergiren har inte hindrat att Tories och Labour opinionsmässigt legat i stort sett jämsides hela året. Mestadels har det bara skilt en eller ett par procent mellan partierna.

Theresa May har all möda i världen att hålla ordning i de egna, upproriska leden. Det borde med andra ord vara ett gyllene tillfälle för Labourledaren Corbyn att sätta in en stöt.