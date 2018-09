Deckarkungens kamp mot högerextremister

Fakta

Född: 15 augusti 1954 i Skelleftehamn, Västerbotten.

Död: 9 november 2004 i Stockholm.

Uppväxt: Hos morföräldrarna i Måggliden nära byn Bjursele i Västerbotten. Efter morfaderns död återförenades Stieg Larsson med sina föräldrar och mellan 9 och 21 års ålder bodde han i Umeå. Vid 16 års ålder träffade han sin blivande livskamrat Eva Gabrielsson på ett möte för Förenade FNL-grupperna.

Yrkesliv i urval: Jobbade som grafiker på TT mellan 1977 och 1999. Grundande tidningen Expo och var Skandinavienkorrespondent för den brittiska tidningen Searchlight.

Deckarsuccé: "Män som hatar kvinnor" (2005), "Flickan som lekte med elden" (2006) och "Luftslottet som sprängdes" (2007) har översatts i 50 länder och sålts i mer än 80 miljoner exemplar. Det har gjorts en svensk filmatisering av trilogin med Noomi Rapace och Michael Nyqvist i huvudrollerna. David Fincher gjorde den första internationella filmversionen, "The girl with the dragon tattoo" (2011) och nu lever Larssons skapelse vidare i David Lagercrantz händer. En ny film, "The girl in the spider's web" med Claire Foy och Sverrir Gudnason i huvudrollerna, får svensk biopremiär 25 oktober.