Fantastisk filmfestival ordnar fantasifull barndag

Se på film om det osynliga, skapa ett ställe för vampyrer eller en fantastisk version av Lund. Nu inleds Fantastisk Filmfestival, som på söndag ordnar en fullspäckad barndag på Mejeriet.

Den 27 september drar årets Fantastisk Filmfestival i Lund igång. Nytt för i år är en barndag med fokus på fantasi och att berätta en historia.

– När vi började prata om festivalen i vintras spånade vi på vad det ”fantastiska” är, och vad det är för oss. När man är barn har man ju en annan fantasi och tänker inte på världen på samma sätt som när man är vuxen. Vi tyckte att det var bra att ha lite inspiration för barn och uppmuntra det kreativa tänkandet, säger Maritte Sørensen, festivaldirektör för FFF i Lund.

Söndagens barnfest inleds klockan 12 med workshop i Mejeriets blackbox. Där kan barn skapa en trollbro eller ett ställe för vampyrer i en fantastisk version av Lund, och en göra karaktär att ta med sig hem.

Det Malmöbaserade centret Återskapa för kreativt återbruk håller i verkstaden som pågår till klockan 16.

Klockan 13 visar Södran ett kortfilmspaket för barn 3-5 år, i samarbete med Buff Filmfestival. Det blir sex filmer utan dialog som bland annat förgylls av grodmusik, bläckfiskskratt och en fladdermus äventyr.

Barndagen som kallas FFF Kids avslutas med långfilmsvisning av den indonesiska filmen ”Det synliga och osynliga”, som rekommenderas för barn från 10 år. Den handlar om de tioåriga tvillingarna Tantri och Tantra, och om att hantera sorg genom fantasi när ett syskon blir svårt sjuk.

Stommen i årets festival är liksom tidigare filmvisningarna på Kino. Maritte Sørensen hoppas att nyfikna besökare kommer upptäcka att ”fantastisk film inte bara är blod”.

– Vi har också lite art house-filmer med långsamt tempo och kommentarer på det samhälle vi lever i. Man behöver inte vara rädd för genrefilm.

Maritte Sørensen vill också slå ett slag för de virtual reality-världar som kommer att skapas i Mejeriets blackbox den 2-3 oktober, i samarbete med Boost Helsingborg.

Och för programpunkten ”Black horror: The Revolutionary Act of Subverting the White Gaze” på Lux, Lunds universitet, den 4 oktober.

– Då kommer en tjej från USA som ska prata om hur det är att vara med i genrefilm när man är svart, och hur svarta karaktärer blir representerade. Och sedan visar vi två filmer från två sydafrikanska regissörer.

Festivalen pågår till den 6 oktober.