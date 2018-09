Jonas Gardell ligger inte på latsidan. Trots att han inte synts så mycket i medier under de senaste åren har pennan skrivit så den glöder. För i oktober kommer han till Malmö med en ny stand up-föreställning.

Boken "Till minne av en villkorslös kärlek" har precis släppts, i höst turnerar han med en ny standup-föreställning, vid årsskiftet kommer en tv-serie och under våren börjar han turnera med den nya showen "Queen of fucking everything". Hur hinner han med?

– Jag jobbar med projekt parallellt. Showen har jag jobbat med av och till under fyra år. Ibland kommer projekten i en klump. Romanen tog sex år att skriva och tv-serien var färdigskriven 2015. Det jag presenterar till allmänheten är jag färdig med, säger Jonas Gardell.

Femton städer får nöjet att se standup-föreställningen som kommer till Malmö den 20 oktober. Den är en del av arbetsprocessen för showen "Queen of fucking everything" som har premiär i Stockholm i januari. I den ingår en hel ensemble, sång, dans och mycket scenografi. Men inte i standup-showen. Med det sagt är det ingen testföreställning.

– Det finns inget slarv, det är nya roliga standup-texter. Det jag gör i Malmö är standup som förhoppningsvis är jätterolig och hälften av det kommer jag att plocka till den andra föreställningen.

Jonas Gardell är en av Sveriges veterankomiker. Han började på småklubbar för att sedan ta med sig sitt material till de stora scenerna som snabbt blev en succé.

– I tidernas begynnelse uppträdde jag på Victoriateatern. Vid breaket, tidigt 90-tal, sålde jag ut fyra eller fem konserthus i Malmö utan att annonserna. Det var tider det, säger han med ett leende.

Han ser på publiken som en familj som han reser runt och träffar. Därför är han inte längre nervös för att ställa sig på en scen längre, utan tycker bara att det är roligt att träffa kompisarna igen och berätta vad som hänt sedan sist.

– Att göra stand up comedy är egentligen ett annat ord för att jag möter en publik som jag berättar historier för. Historier som jag tycker är de mest gripande, viktiga och roliga historier som jag kan komma på, säger Jonas Gardell och fortsätter:

– Och försöka få folk att skratta så de ramlar av stolarna. Allt annat skulle vara oförskämt om man har en publik som betalat dyra pengar för att se mig.

Vid varje ny ort försöker han få med lokalt anpassade skämt. Malmö är inget undantag.

– Jag har funderat på Malmö. Allt man läser om Malmö nu är att man i princip är skjuten innan man klivit av tåget. Jag tycker att Malmö är en trevlig stad. Jag har alltid känt mig trygg. Idén om Malmö som en stor gangsterstad har jag aldrig upptäckt. Det stämmer inte riktigt.

Vad kan skåningarna förvänta sig av föreställningen?

– Jag ska vara rolig i 90 minuter. Jag tänker att de sista åren i Sverige och världen har det varit så himla deppiga. Jag ville göra en föreställning som inger lite hopp och livsglädje. Man ska skratta mycket men känna att vi ska klara det här, vi ska fixa det. Det är inte bara skjutningar i Malmö, det finns bra dagar också.