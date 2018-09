Nu kan cyklar parkeras i två våningar vid Lund C

Det är lunchtid och Edward Naversten ska precis hämta sin parkerade cykel vid Lund C. Den står i markplan i det nya cykelstället på Västra stationstorget.

Här har en ny typ av cykelställ installerats för att avlasta de flitigt använda ställen kring stationen.

Men det finns ingen tydlig instruktion för hur det ska användas.

Sydsvenskan ber Edward Naversten parkera sin cykel på den övre våningen. Han tar tag i ramen, lyfter upp cykeln och lyckas efter lite trixande få in både fram- och bakhjul i rätt fålla.

– Jag har ju en fördel i att ha en lätt cykel. Det är en god tanke, men jag tror inte att folk kommer att orka lyfta, säger han.

Efter att Edward Naversten cyklat iväg upptäcker vi att metallskenan faktiskt kan fällas ned, vilket gör parkeringen enklare. Men cykeln måste ändå lyftas och placeras rätt.

Denna dag står bara ett fåtal cyklar parkerade på ovanvåningen. Men gatuchef Per Eneroth tror att den övre delen kommer att användas.

– Systemet är byggt för att man ska klara det med egen handkraft. Har du svårt att lyfta din cykel blir du hänvisad till att sätta den där nere. Men är det trångt och du inte vill felparkera cykeln finns alternativet att använda det övre stället.

Med det nya cykelstället har antalet platser just här ökat från 160 till 380.

– Bakgrunden är att vi planerar att bygga om Lund C och då blir det ont om platser för cyklar. Därför provar vi det här i ett pilotprojekt så att vi kan lära oss och bli mer snabbfotade när omgörningen av Lund C väl kommer igång, säger Per Eneroth.