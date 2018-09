Efter att vi som parti har upplevt vår första valrörelse så framstår det tydligt att det svenska demokratiska systemet har sin förbättringspotential.

Att starta upp ett nytt parti är inte helt olikt Davids kamp mot Goliat. Eller snarare David mot en grupp stridslystna jättar. Det är snålt med pengar, sponsorer och erfarenhet och de enda resurser som finns att tillgå är de du lyckas samla in bland familj, vänner, bekanta och de vars intresse du lyckas fånga genom att dela ut flygblad på gator och torg.

Det går inte att omnämnas eller få ett reportage om partiet i tidningar på ett normalt sätt. Ja, utom möjligen de du inte vill ha. Omnämnande eller reportage där partiet tillskrivs ideologier eller åsikter som inte står att finna i någon av partiets politiska program. Tv-bevakning kan du bara drömma om!

Medierna har inget intresse att rapportera om partiet innan det har uppnått några resultat och utan mediebevakning är det svårt att nå ut med budskapen till nya potentiella medlemmar och väljare. Det är ett klassiskt moment 22. För ingen väljare kommer rösta på ett parti vars namn eller politik de inte känner till.

Medborgerlig Samling ställde redan i det här valet upp med ett starkt demokratiprogram, med ett femtontal punkter för stärkt demokrati i Sverige. Efter valet är det tydligt att det också finns praktiska problem som i förlängningen är demokratiskt problematiska i samband med kampanjandet och även själva valprocessen.

Det är kanske mycket begärt av radio och tv att de måste ge lika mycket tid till alla kandidater, som det är krav på i USA. TV4 visade dock i år att det går att dela upp partierna i flera debatter, så det skulle gå att hålla flera med även nya mindre partier.

Det minsta vi kan begära av medierna är att partiet får samma utrymme att besvara vad som sägs om partiet. Medborgerlig Samling har under valrörelsen flera gånger pekats ut av media som högerextremt, när vi i själva verket är emot all typ av identitetspolitik - oavsett om den kommer från den politiska höger- eller vänsterflanken. Ofta från tidningar som varken tar in våra svar, eller debattartiklar. Det är ohederligt och ett konkret problem.

Det nuvarande valsystemet är uppbyggt på ett sätt som bevarar status quo genom att införa en tröghet som motverkar förändring. Det skapar politisk stabilitet, men bidrar också till framväxten av en politisk adel. Politiker som från studier kliver in i ungdomsförbund, börjar jobba för partiets kansli för att till slut kandidera i val, utan att ha erfarit verkligheten utanför partiet. Lägg till det ekonomiska partistödet som gör att partierna inte längre är finansiellt beroende av sina medlemmar och det blir ofrånkomligt att politikerna och partierna får allt mindre verklighetsförankring.

Det är främst politiker och partierna som vinner på ett system som förhindrar att nya ideologier och idéer når väljarna. Om väljarna bara ges ”de vanliga alternativen” så är risken mindre att politikerna blir av med sina anställningar.

Frågan är hur du som medborgare vill att det demokratiska systemet ska se ut i Sverige. Vill du ha ett statiskt system, där förändringarna är små eller ett mer dynamiskt system där nya goda krafter snabbt kan få genomslag och åstadkomma förändring? Hur vill du att alternativen ska se ut på valdagen och under valrörelsen?

I slutändan handlar det om att du som väljare ska sitta med makten att utse vem du vill ska få styra över kommun, landsting och landet.

Martin Frid

Medborgerlig Samling Malmö