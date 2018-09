Sport

Speedwayfinalen ställs in – körs nästa vecka

Den andra finalen mellan Eskilstuna Smederna och Dackarna i speedwayens elitserie ställs in på grund av ett ihärdigt ösregn under kvällen. Det kämpades in i det sista med att få banan redo för match men vid 20.20 togs beslutet att finalen skulle skjutas upp. Matchen kommer i stället att köras på tisdag nästa vecka.

Förarna var länge ute och inspekterade banan, och det pågick till synes livliga diskussioner om banans skick. Men på grund av regnet hade den blivit för mjuk och med förarnas säkerhet i åtanke meddelade tävlingsledaren att SM-finalen skjuts upp till nästa vecka.