Sushikrog i Malmö ger sig in i thaivärlden och blickar mot Mobilia

Sommaren 2016 drog den tyska sushikedjan Sushi For You igång i Västra Hamnen i Malmö. Nu utvecklar de restaurangen och drar igång parallellsatsningen Thai For You. Sen blickar de mot Mobilia.

Den tyska sushikedjan Sushi For You startades av ägarna till pizzakedjan Pizza Max. När de 2016 drog igång sin restaurang i Malmö så hade de tretton restauranger, varav tolv i Berlin.