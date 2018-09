Den förre TFF-spelaren Dino Islamovic hade en lyckad afton när hans Östersund besegrade Brommapojkarna. Anfallaren gjorde hemmalagets samtliga tre mål, varav ett var minst sagt något extra.

I den 49:e minuten snodde han åt sig bollen och drog till med vänstern – några meter in på egen planhalva. Bollen seglade så småningom in under ribban och betydde 2-0 till Östersund.

Kolla in den galna fullträffen nedan.

I den 18:e minuten gav Islamovic hemmalaget ledningen, kolla in, det i sammanhanget mer modesta, målet nedan.