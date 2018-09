Brittiska 70-talsbandet 10cc återvänder till Malmö i vinter. Häromåret spelade de på Nöjesteatern och nu kommer de för att spela på Slagthuset i februari.

På 70-talet slog Manchesterbandet 10cc igenom med låtar som ”I’m not in love” och ”Donna”. Men i början av 80-talet gick bandet olika vägar och basisten Graham Gouldman startade istället popduon Wax. Under 90-talet lyckades Gouldman och Eric Stewart återförenas för albumet ”Meanwhile”, men återföreningen varade inte så länge. Sedan dess har Graham Gouldman turnerat själv med nya bandmedlemmar under namnet 10cc.

I september 2014 besökte 10cc under Gouldmans ledning Nöjesteatern i Malmö och Sydsvenskans Håkan Engströms recension kan du läsa här.

Nu är det klart att 10cc återvänder till Malmö för en konsert på Slagthuset den 20 februari. Biljetterna släpps den 2 oktober.