Benjamin Ingrosso bevisar sitt värde

"Identification" är bra på riktigt, skriver Anna Hellsten.

Benjamin Ingrosso POP. Identification

It's never been easy, and I don't want it to be, sjunger Benjamin Ingrosso i ”Spotlights”, en självömkande liten elektroschlager om hur jobbigt det är att ha fötts med fel efternamn. Det är dock en låt han borde ha släppt för flera år sedan – Benjamin Ingrosso anno 2018 får nog sägas ha bevisat sitt egenvärde både en och två gånger, senast i det svenska Mello-eländet där hans ”Dance you off” strängt taget var den enda som inte fick en att vilja kväva sig med skämskudden. Bra på riktigt, som det brukar heta.

Även debutalbumet ”Identification” är bra på riktigt, präglat av snyggt spretande r&b-pop och en ung, vidöppen vibb i texter och tema: från den förälskade och intrikat producerade ”So good so fine when you're messing with my mind” till ”If this bed could talk” som inte är den porrfiesta som titeln antyder utan en regelrätt powerballad om att ligga hemma och gråta singeltårar i dubbelsängen.

Om det blir internationell popkarriär av ”Identification” är omöjligt att säga – konkurrensen i segmentet är minst sagt benhård – men Benjamin Ingrosso har lyckats med balansakten att hitta både ett trendkänsligt nu och ett hyfsat eget uttryck, i texterna såväl som i hans gälla men innerliga falsett. Kanske det gulligaste svenska popalbum jag hört sen Veronica Maggios ”Satan i gatan”.