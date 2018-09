En författare som räddat liv

Fakta

Född: 1975 i Sheffield.

Bor: I Brighton, England.

Familj: Fru och två barn.

Böcker i urval: "Jakten på julen" (2016), "Människorna" (2016), "Skäl att fortsätta leva" (2016), "Historieläraren" (2018).

Övrigt: "Historieläraren", eller "How to stop time" som den heter på engelska ska filmas med Benedict Cumberbatch i huvudrollen. Manus skrivs just nu.

Råd till mänskligheten ur "Notes from a nervous planet" (ges ut på svenska nästa år): "Tillbringa tid på riktigt tillsammans med människor du tycker om, arbeta inte på ett jobb som gör dig olycklig om du inte måste, ta dig tid att titta på gröna träd och blå himmel."