Burlöv

Extra pågatåg ska minska tågträngseln i oktober

Skånetrafiken sätter in extra pågatåg i oktober för att minska trängseln ombord på Öresundstågen när delar av E6 stängs av för trafik. Under två veckor blir det fem ytterligare tågavgångar per dag på sträckan Malmö-Landskrona.