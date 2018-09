Bild: Lu Haiqiang

Metoorörelsen lever även i Kina, och den har en hel del att kämpa mot. Den uppstod under beteckningen #woyeshi, en direkt översättning av me too. Sedan bytte den uttryck, till #mitu, skrivet med tecknen för ”ris” och ”kanin”, för att undkomma censuren på internet och i sociala medier. Kinesiska internetanvändare är uppfinningsrika och kinesiska språket har många likalydande ord, som ofta används i katt-och-råtta-lekar med censur-myndigheterna, på nätet. Det manliga etablissemanget, det vill säga främst det styrande kommunistpartiet, gör nämligen sitt bästa för att ta över och styra denna rörelse i ”rätt”, partikontrollerad, riktning.