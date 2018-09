Nöje

Stolar flyger i luften i "Ex on the beach"

Bara ben och bekanta ansikten, sol och fest – och en hel del ex. I den nya säsongen av "Ex on the beach" har Dplay bara värvat tidigare realitykändisar – och dramatiken trappas upp rejält. – Jag har upplevt saker jag aldrig trodde att jag skulle vara med om, säger Sara Bolay.

Höstens åtta deltagare i "Ex on the beach" är alla dokusåpaveteraner – däribland finns den tidigare "Paradise hotel"-vinnaren Alexander D'Rosso, Sara Bolay, som deltog i begynnelsen av "Ex on the beach", samt Jasmine Gustafsson, som har betat av båda formaten.