Felix Hörberg: ”Vi fick inte in bollen, som vanligt”

Trots klara målchanser förlorade jumbon Trelleborgs FF mot nästjumbon Dalkurd. Nu är vägen mot allsvenskan 2019 lång. – Det känns otroligt tungt, säger mittfältaren Felix Hörberg.

Han var pigg från start och slog sitt första inlägg redan i matchens första minut.

– Jag tycker vi gör det bra. Vi för spelet, styr i anfallet och har bra kombinationer. Vi attackerar boxen bra med men vi får inte in bollen, som vanligt. Det är otroligt surt.

Anfallsparet Salif Camara Jönsson och Zoran Jovanovic fick varsin klar målchans efter framspelningar av 19-årige Felix Hörberg. Men bollen ville inte in.

– Det är små marginaler. Varför lägena inte sitter kan inte jag svara på riktigt. Jag gör mitt och servar in bollarna. Det måste släppa någon gång, säger Felix Hörberg som har gjort tre mål i allsvenskan i år.

Istället för ett hemmamål var det Dalkurds Rawez Lawan som kunde avgöra den så viktiga matchen på stopptid. Mentalt tungt för TFF som förde stora delar av matchen.

– Det är klart att det är tungt, men det gäller att inte vika ner sig och gå in i en bubbla där det här känns omöjligt. Jag tycker inte vi gör det heller. Jag tycker vi tränar på bra varje vecka. Vi är alla överens om att vi ska fixa det här, säger Felix Hörberg.

– Men det är klart att det är jobbigt. Det är det att vara fotbollsspelare. Man får ta tunga perioder och hantera det på ett bra sätt.

Bakom sig på högerkanten hade han jämngamla Isak Jönsson som spelade högerback för första gången.

– Det kändes bra att kliva in där. Har man Felix på sin sida blir det mycket offensivt. Man passar bollen till honom så springer han.

Duon hittade varandra och lyckades med kombinationer ett par gånger. När det var dags för inkast klev Isak Jönsson upp och Felix Hörberg backade hem.

– Mina inkast är som en hörna egentligen. Vi tränar ju på varianter med, men nu när vinden var oberäknelig var det bara att kasta så långt som möjligt. Hade man vinden med sig gick bollen ända in till målvakten.

Hur kändes det när Dalkurd gjorde det avgörande målet?

– All luft gick bara ur en där. Vi jobbade så hårt för att få in bollen, men det gick inte som vi ville. Och just mot Dalkurd behövde vi verkligen målen.

Varför lyckas ni inte göra mål?

– Idag var det egentligen bara oflyt. Vi hade oflyt hela matchen när det kom till sista tredjedelen av planen. Men det är så med fotboll, ibland klickar inte vissa delar och det gjorde det inte idag.

I och med förlusten skiljer det nu fyra poäng upp till nästjumbon Dalkurd.