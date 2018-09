Vi ser ett nytt paradigm i det svenska medielandskapet, skriver Emanuel Karlsten.

De flesta har säkert noterat att de nya sociala medieplattformarna skapat en och annan ny Youtube-kändis. De heter Jocke och Jonna, Therese Lindgren och JLC. Den som i sin närhet har barn, unga eller and­ra människor som lever i den digitala världen har hört talas om dem tusen gånger. De flesta förstår att dessa namn är ”stora”, kanske för att man snubblat över något klipp med miljontals visningar, eller blivit meddragen på en boksignering eller ett uppträdande där man knappt fått plats i trängseln bland tusentals fans.

I den offentliga debatten behandlas detta oftast som en trend bland många. Men vad vi ser är ett nytt paradigm i det svenska medielandskapet.

Medieakademin har försökt att ta fram ett rättvist, jämförande mått i undersökningen Maktbarometern. Genom att mäta vilken räckvidd och vilket engagemang aktörer skapar i de fyra största sociala medierna har vi för första gången kunnat se vilka som har störst inflytande på den svenska delen av internet – oavsett om de är mediehus eller influencers. Vi har tittat på Instagram, Youtube, Facebook och Twitter och vägt samman allt i en enda lista

Resultatet i årets mätning är uppseendeväckande. När vi för andra året i rad publicerar listan kan vi slå fast att det nu sker ett maktskifte mellan olika medieaktörer.

På topp 30 i räckvidd och engagemang hittar vi i hög utsträckning nya innehållsskapare som inte har någon koppling till de etablerade mediehusen, journalistutbildningarna eller karriärvägarna.

Joakim och Jonna Lundell ligger överst för andra året i rad. Paret har likt inga andra skapat en extremt stor och engagerad följarskara på nätet som följer med dem vart de än går. När Joakim och Jonna Lundell rekommenderar kläder tar de slut. När han säljer böcker slår han rekord – ingen annan svensk har lyckats sälja så många förhandsbeställningar som vid släppet av hans självbiografi – och när han pratar om riksdagsval får han 5 000 frågor om vad han ska rösta på inom bara någon timme.

Tvåa på Maktbarometerns lista är Expressen, ett av Nordens största mediehus som medvetet och hårt satsat på sociala medier, i huvudsak Facebook. Expressen är fortfarande långt efter paret Lundell, men en bit före trean på listan, Therese Lindgren. Hon slår i sin tur ensam alla andra traditionella medier. Egentligen är det bara Aftonbladet som är nära på plats åtta, vilket är upp tre placeringar från förra året. Sedan följer TV4 på plats 14; kanalen har trillat ner sex placeringar sedan 2017.

Kändisar som Zlatan (plats 21) och Zara Larsson (plats 12) kommer inte i närheten av maktaktörer som Lucas Simonsson (plats 4), Ben Mitkus (plats 6) och humorgruppen I just want to be cool (plats 9).

Totalt finns bara 15 traditionella företag med bland de 60 största aktörerna på sociala medier. Och ännu viktigare: sju av de tio största influncers bor utanför Stockholm. De kommer från Gävle, Norrköping, Göteborg och orter i glesbygd. De representerar en annan tid och en annan målgrupp än den tidigare gängse.

Det här står i tydlig kontrast till de etablerade mediehus vi har idag. De är opersonliga och centrerade till storstäderna. De fyller så klart en viktig funktion, men deras relevans i sociala medier står sig slätt. Det är enkelt att försvara sig här, säga att det digitala som händer är för känslobaserat och ett ungdomsfenomen. Men Maktbarometern visar motsatsen. Den speglar beteenden som totalt kommer att förändra vad vi är villiga att läsa, betala för och vilka vi kommer att lyssna på.

Emanuel Karlsten

Emanuel Karlsten är ordförande i Medieakademin.