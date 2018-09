Niviaq Korneliussen: "Det är ett stort tabu"

Niviaq Korneliussens debutbok "Homo sapienne" slog ned som en litterär bomb när den gavs ut 2014. Hyllningarna varvades med viss kritik från grönländska läsare. Men de upprörda känslorna handlade inte, som man fördomsfullt hade kunnat tro, om att det var Grönlands första queer-roman.

Niviaq Korneliussen har precis anlänt till Göteborg efter att ha varit vaken i två dygn. En annalkande storm ställde till hennes resrutt från Grönland och tvingade henne att ställa in flera av de planerade framträdandena på Bokmässan i Göteborg.

– Jag använder min sista energi till att prata med dig nu, säger hon med en både trött och lättad suck.

I snart fyra års tid har hon rest jorden runt för att prata om "Homo sapienne", boken som hon skrev som 24-åring. Den fick lysande recensioner i bland annat danska Politiken, som beskrev romanen som "sexualrealism utan filter". "Homo sapienne" nominerades till Nordiska rådets litteraturpris 2015 och författaren förärades snabbt epitet som "Grönlands nya litterära stjärna" av internationella medier.

– Det känns som om jag har pratat om den här boken i tusen år nu, jag har berättat samma historia om och om igen. Men jag gillar verkligen att komma till ett nytt land, för då kan jag få nya infallsvinklar på den, säger hon.

Fia i "Homo sapienne" har tröttnat på det trygga och förutsägbara livet med pojkvännen Peter, tröttnat på heterotvåsamheten, tröttnat på korv, "röda, bruna, gulaktiga, stora, små. You name it." Arnaq vaknar och kräks upp den senaste fyllan, bara för att snart svepas med av festandet, sveken och manipulationerna igen – allt för att glömma den stora skammen.

Fia och Arnaq är två av de fem personer som läsaren får följa i boken. "Homo sapienne" är en febrig berättelse om unga grönländska hbtq-personers sökande efter kärlek, acceptans och tillhörighet, men också om skam, skuld och förträngning.

Men den kritik som boken har väckt på Grönland har inte handlat om hbtq-temat, konstaterar Niviaq Korneliussen.

– Folk bryr sig inte så mycket om att det är en queer roman. De säger att de ser sig själva i boken och tycker att det är uppfriskande att se vårt samhälle skildrat av någon som är en ung grönländare och inte någon som Kim Leine, som bara har bott på Grönland i ett par år, säger hon.

Det var i stället avsnittet där homosexuelle Inuk öser ur sig sin vrede mot hemlandet Grönland som fick en del läsare att bli upprörda.

– Det är väldigt ovanligt att en grönländare kritiserar sitt eget land. Det är ett stort tabu, inte något du "bör" göra. De var nog rädda för att folk, och då särskilt danskarna, skulle bli ännu mer fördomsfulla. Särskilt människor från den gamla generationen är väldigt stolta över att vara grönländare, de är starka, de är inuiter, de är ett naturfolk och allt sådant där.

Det har tagit tid för Niviaq Korneliussen att skriva uppföljaren till "Homo sapienne". Den är en betydligt mörkare historia än föregångaren och kretsar kring en ung människa som funderar på att ta sitt eget liv.

– Att prata om självmord är tabubelagt på Grönland, trots att vi har en av de högsta självmordskvoterna i världen. Så många påverkas av självmorden, så många är traumatiserade, nästan alla på Grönland känner någon som har begått självmord. Fyra av mina klasskamrater i grundskolan har tagit livet av sig. Kanske har det blivit så vanligt att man liksom normaliserar det.

Nyligen ledde hon en skrivarkurs för ungdomar i den östra, mycket isolerade delen av Grönland. Medan hon var där försökte två av deltagarna begå självmord.

– De hade ingen annan än mig att anförtro sig till och de hade känt mig i typ en vecka. Jag är så arg på myndigheterna, ingen gör något och väntelistan för att komma till en psykolog är enorm. Nu skapar vi en rörelse som arbetar mot självmord och mot regeringen för att den inte gör något. Men det som hände har också fått mig att få tillbaka lusten att skriva klart min bok – nu förstår jag att det faktiskt är viktigt att den kommer ut.