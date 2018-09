Nytt album med Leonard Cohen på väg

Ett postumt album med Leonard Cohen släpps antagligen nästa år. Det avslöjar den bortgångne ikonens son Adam Cohen för kanadensiska CBC Radio

Adam Cohen arbetade som producent vid flera av pappans inspelningar, bland annat på hans sista album "You want it darker", som gavs ut tre veckor före hans död i november 2016.

Nu arbetar han med flera låtar som de inte hann färdigställa.

– Jag tycker att det är några riktigt vackra nya låtar med Leonard Cohen som ingen har hört och som ska ges ut någon gång, säger han till CBC Radio.

Enligt Adam Cohen är de outgivna låtarna annorlunda jämfört med dem på "You want it darker", som till stora delar kretsar kring döden.

– De har en sorts mytisk, romantisk ton som påminner om hans tidiga verk, säger han.