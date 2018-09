Dygnet runt

Ola Salo och Henrik Schyffert gör krogshow med The Ark-musik

Den skånske sångaren Ola Salo återvänder till The Ark-tiden. Han slår sig samman med Henrik Schyffert och Edward af Sillén och gör en krogshow med namnet ”It takes a fool to remain sane”, döpt efter The Arks största hit. ”Jag vill ge publiken en upplevelse som inte liknar något annat”, säger Ola Salo.