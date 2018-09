Statsanställda riskerar hot och trakasserier

Nio av tio statliga myndigheter bedömer att de anställda riskerar att utsättas för våld, hot eller trakasserier från utomstående. Exempelvis är anställda inom rättskedjan särskilt utsatta liksom personal vid länsstyrelserna och vid universitet och högskolor, anger Statskontoret i en rapport.

Riskerna är större för personal med många medborgarkontakter och som utför kontroller och tillsyn i tjänsten. Vid lärosätena ligger riskmomenten i att många har tillträde till arbetsmiljöerna men också examinationer samt utredning av fusk och eventuella avstängningar av studenter är problematiska.

Oftast framförs trakasserier och hot som okvädningsord, obehagliga anspelningar och subtila hot.

Det kommer in via telefon, mejl men också via internet och sociala medier. Myndigheterna tycker att trakasserier och hot som sprids över internet är särskilt svårhanterliga.