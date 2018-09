Skåne

Tågstopp i Skåne hela helgen: ”Var ute i god tid”

Det är tvärstopp för all tågtrafik på sträckan Lund-Hässleholm i helgen. SJ-tåg leds om via Helsingborg, medan Skånetrafiken sätter in ersättningsbussar.

– Vi uppmanar våra resenärer att vara ute i god tid, säger Theresia Swanholm, pressinformatör på Skånetrafiken.

Sedan 2016 pågår ett byte av kontaktledningar för tåg på sträckan Lund-Hässleholm.