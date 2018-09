Alla söker bidrag för en mer jämlik skola

Mer förebyggande elevhälsa. Programmeringsutbildning till lärarna. Extra personal som kan läsa med eleverna.

Så vill de skånska kommunerna använda pengarna från staten i storsatsningen för en jämlikare skola.

Sex miljarder om året, med start nu, kommer att delas ut från staten till kommuner och privata skolägare. Målet är att minska skillnaderna i skolan och göra den mer jämlik. Hur pengarna ska användas får mottagarna i hög grad bestämma själva.

– Det finns ett stort friutrymme i vilka aktiviteter man väljer att genomföra. Man väljer utifrån lokala förhållanden och vad som ger störst effekt lokalt, säger Andreas Spång, chef för statsbidragsenheten på Skolverket.

Likvärdighet är ett grundläggande uppdrag i svensk skola. Det ska inte spela någon roll vilken familj ett barn kommer ifrån, vilken bakgrund man har eller om man har några särskilda behov. Skolan ska kompensera för elevernas olika förutsättningar och se till att alla har samma chans att lyckas med sina studier.

Det betyder i praktiken att elever kan behandlas väldigt olika. En del får extra hjälp i läsning, andra får modersmålsundervisning, några får läsa gymnasiematte redan i åttonde klass och en del får hörselskydd och skärm runt bänken för koncentrationens skull.

Målen till trots har skolan aldrig lyckats vara helt likvärdig, idag kanske mindre än någonsin. Skillnaderna mellan elever och skolor i Sverige har ökat nästan mest av alla västländer de senaste femton åren. Det är bland annat på grund av detta som det statliga bidraget har kommit till.

SCB har tagit fram ett socioekonomiskt index som avgör hur mycket bidrag olika kommuner och privata skolägare får. Ju högre andel elever som inte förväntas bli behöriga till gymnasiet, desto större bidrag.

Av kommunerna får Ljusnarsberg mest i Sverige med 8 631 kronor per elev. Minst får Danderyd med 1 067 kronor. I västra Skåne varierar summorna för nästa år mellan 1 248 kronor per elev i Lomma till 5 698 kronor per elev i Perstorp.

Ett krav för att kommunerna och de privata skolägarna ska få bidraget, är att de inte sparar på skolan. Enligt reglerna för det här bidraget får kostnaderna inte minska för personal i förskoleklassen, undervisning i grundskolan och elevhälsa i grundskolan.

Det öppnar förstås för att eventuella besparingar görs i andra delar av skolan. Så gör kommuner och skolägare regelmässigt . Skolverket vet inte i nuläget hur de ska granska att alla lever upp till kraven.

– Vi vet att i första bidragsomgången granskar vi bara ett urval. Så kommer det inte se ut på längre sikt, då ska vi begära in uppgifterna för samtliga huvudmän, säger Andreas Spång.

I Skåne får Malmö klart mest, 34 miljoner kronor. Vellinge och Staffanstorp är de enda skånska kommuner som inte har sökt hela beloppet som de har rätt att söka.

Än har kommunerna inte behövt bestämma vad de egentligen ska använda pengarna till. Malmö och Eslöv har ännu inte bestämt något, men många kommuner har redan en plan.

Så här vill kommunerna använda bidraget

Ängelholm: Kompetensutveckling för personal, föreläsningar, lärarhandledning och lärverktyg.

Lund: Inköp av digitala lärverktyg till mellanstadiet. Programmeringsutbildning till samtliga lärare i matte och NO i årskurs 7-9. Kompetensutveckling av elevhälsans personal för bättre förebyggande och främjande arbete.

Lomma: Digitalisering.

Landskrona: Förebyggande elevhälsoarbete, didaktik, nyanländas lärande, läspedagog, specialpedagog, tvålärarsystem, kurator.

Helsingborg: Beslut om exakt vilka insatser som ska genomföras på respektive skolenhet fattas av ansvarig rektor.

Perstorp: Bibehålla redan anställd personal i form av en halvtidstjänst skolsamordnare. Behålla och nyanställa studiehandledare samt någon som kan läsa med eleverna. Kompetensutveckling för elevhälsoteamet.

Vellinge: Förstärka på personalsidan. Köper digitalt verktyg för att förbättra och följa upp det förebyggande arbetet mot kränkande behandling.

Klippan: Förstärkt skolledningsfunktion på kommunens två F-9-skolor. Ökat fokus på elevhälsoarbete. Anställa en utvecklingsstrateg som ska kartlägga behov på skolorna. Personal och kompetensutveckling till de enheter med störst behov.

Kävlinge: Förstärkning av elevhälsans förebyggande arbete. Generellt stöd till högstadieskolorna för ökad måluppfyllelse.

Båstad: Riktade insatser för nyanländas lärande. Utveckla fjärrundervisning för elever i behov av studiehandledning och modersmål. Bättre förebyggande elevhälsoarbete. Insatser för att stärka det pedagogiska ledarskapet. Lärarcoach ger ledarskapsutveckling för lärare. Utveckling av digital kompetens.

Burlöv: Mobilt team av yrkesskickliga lärare, det så kallade kvalitetsteamet, utökas till hela grundskolan. Utveckla flexibla lärmiljöer.

Bjuv: Insatser för att underlätta elevernas övergång mellan åk 3 och åk 4, mellan olika skolformer och mellan skola och arbetsliv. Insatser för att öka kvaliteten i förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete. Utveckla det pedagogiska ledarskapet i klassrummet.