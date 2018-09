Bengtsson missar Malmö FF:s match mot Sundsvall

MFF-backen Rasmus Bengtsson missar åtminstone matchen mot Sundsvall. – Det finns hopp för Besiktas och definitivt för Häcken, säger MFF-tränaren Uwe Rösler.

Bengtsson gick ju ut med en känning i låret. Det visade sig dock vid undersökning inte vara en bristning, utan enbart en kramp. Men funktionen i låret är inte helt tillbaka.

Det innebär att Behrang Safari är tillbaka från start i backlinjen. Efter en mindre bra insats mot Genk var han bänkad hela matchen mot Kalmar, men kom in och ersatte Bengtsson i Norrköping.

– Han klarade situationen väldigt proffsigt att inte starta. Sen kom han in och visade den Safari han var innan han blev skadad tidigare i sommar. Var det något jag fick ut av den matchen så var det just det. Behrang kom in och spelade med intensitet i försvarsspelet och energi i det offensiva spelet, säger Uwe Rösler och fortsätter:

– Han kom in ouppvärmd under svåra omständigheter och gav oss ett annat momentum. Han är tillbaka, fick förtroende och jag hoppas och tror han visar det mot Sundsvall också. För mig är det inte viktigt om du gör misstag eller har sämre form, utan vad du gör av det.

Ni har ändå två nyckelspelare i backlinjen som ofta är skadade, är det inte ett problem?

– Skador är inte vad en coach vill ha. Det stör både laget och relationer. Du vill ha alla disponibla, så att de kan utmana och öka intensiteten på träningarna. Det är allt jag kan säga generellt.

Apropå försvaret har Uwe Rösler ett tydligt budskap inför Sundsvallsmatchen.

– Vi ska tajta till det i försvaret. Vi släppte in två mot Östersund och nu tre mot Norrköping - även om jag har förståelse för det sista - och nu ska vi ha fokus på att hålla nollan för att sätta oss i positionen för att vinna. För högst sannolikt gör vi mål med Rosenberg tillbaka och Antonsson i god form.

Och apropå anfallare så var Carlos Strandberg ute på planen för första gången på lördagen efter sin lårskada.

– Det är ett bra tecken att han är där ute och inte visade några symptom. Men vi måste betrakta Carlos historia och vara mycket säkra på att han är redo när vi släpper in honom.

I bästa fall handlar det om en comeback efter landslagsuppehållet.

Truppen består av 20 spelare, vilket innebär att det sannolikt finns något frågetecken. Oscar Lewicki är avstängd.

Möjligt lag mot Sundsvall:

Johan Dahlin – Franz Brorsson, Lasse Nielsen, Behrang Safari – Eric Larsson, Fouad Bachirou, Romain Gall, Arnor Traustason, Egzon Binaku – Markus Rosenberg, Marcus Antonsson.

Ersättare (två ska bort ur truppen): Walter Viitala, Andreas Vindheim, Hugo Andersson, Anders Christiansen, Sören Rieks, Bonke Innocent, Laorent Shabani, Samuel Adrian, Felix Konstandeliasz.