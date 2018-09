Kanye West blir Ye

"Personen tidigare känd som Kanye West. Jag är Ye."

Inför sin medverkan i säsongspremiären av "Saturday night live", där han också väntas släppa sitt nya album "Yandhi", meddelar Kanye West att han numer går under namnet Ye.

Det kommande albumet är inte det enda West har på gång just nu. Tidigare i september släppte han singeln "I love it" ihop med Lil Pump, nyligen bekräftade han att han ska släppa ett album tillsammans med Chance the Rapper och i helgen startade han filmbolaget Half Beast.

Han är dock inte den första rapparen som byter namn. Diddy har tidigare gått under namnen Puff Daddy, Puffy och P Diddy och Snoop Dogg har kallats Snoop Lion.

Wests senaste skiva, minialbumet "Ye", släpptes tidigare i år. Senaste fullängdaren, "The life of Pablo", kom 2016.