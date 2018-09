Marty Balin RIP

Jefferson Airplanes grundare blev 76

Marty Balin var en rätt osannolik figur: en balladsångare i det psykedeliskt utsvävande hippiebandet Jefferson Airplane som hade fötterna på jorden. I torsdags dog han, 76 år gammal.

Fram till att Grace Slick värvades inför San Francisco-bandets andra album, lagom till "the summer of love" 1967, var han den obestridliga frontfiguren i bandet som han två år tidigare bildat tillsammans med Paul Kantner. Innan Kantner och Slick drog iväg i riktning mot utforskad mark var det också han som med sina sånger dominerade repertoaren.

Hans bakgrund var folkmusiken, men när The Byrds slagit igenom med sin elektrifierade version av Bob Dylans "Mr tambourine man", och i ett slag skapade genren folkrock, fick han upp ögonen för rockens möjligheter. Redan samma år skapade han sitt eget folkrockband: Jefferson Airplane.

Rätt snart skulle bandet anamma bluesen, den hårda rocken, jazzen och rentav dadaismen, men så länge Balin styrde var Jefferson Airplane en rätt finstämt liten folkmusikensemble – "mesig", skulle en del säga – där hans tenor fick breda ut sig i klassiskt skurna ballader och mer eller mindre moderna folksånger. På första albumet fanns bland andra"Come up the years"; på genombrottsalbumet "Surrealistic pillow" inledde Balin med "She has funny cars" innan han sjöng två av sina vackraste sånger: "Today" och "Comin' back to me".

Marty Balin var i betydande grad delaktig bandets progressiva utveckling, men ändå mer restriktiv. Medan de andra tog kopiösa mängder LSD och så småningom kokain höll sig den mer konservative Balin till alkohol. Personlighetstyperna krockade allt mer varandra, Balins låtar försvann nästan helt från plattorna, och på varje vis hamnade han lite mer i bakgrunden. Fast på den famösa Altamont-festivalen 1969, när Hell's Angels attackerade bandet, var det Balin som tog smällen. Ha slogs brutalt ner, på scen.

Balin lämnade gruppen 1970, men återkom 1975 strax efter att Kantner och Slick återbildat sitt band som Jefferson Starship. Han skrev ett par av deras största hits: "Miracles" och "Count on me", innan han efter tre år hoppade av. Med tiden orienterade sig bandet alltmer mot den sortens flashig arenarock som yngre förmågor täljde guld med. Balin för sin del verkade mest intresserad av att skriva och sjunga slicka ballader. När den musikaliska och ideologiska kopplingen till urpsrungsbandet framåt mitten nästan helt igenom försvunnit stred han, med framgång, för att bandet skulle stryka förnamnet Jefferson ur sitt namn.

Han medverkade i en kortlivad comebackversion av Jefferson Airplane år 1989, och skrev den nostalgiska låten "Summer of love" – "Sixtyseven was heaven" påstår han innan låten tonar ut – och anlöt sig i slutet av 90-talet till en reviderad version av Jefferson Starship. Han vitaliserade bandet, men hoppade av för gott 2008.