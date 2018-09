Brynäskapten kritisk efter nya förlusten

Fyra förluster på de fem första matcherna. Brynäs har fått en tung start i årets SHL. Efter 2–3 mot Mora, efter förlängning, är lagkaptenen Jacob Blomqvist kritisk till sitt lag. – Vi gör inte jobbet framför mål tillräckligt bra. Visst spelar vi stundtals bra, men det var inte tillräckligt bra sett över 60 minuter.

Det var tyst, riktigt tyst, i Brynäs omklädningsrum efter smällen mot Mora. 2–3 efter förlängning var lagets fjärde förlust på de första fem matcherna i SHL-ishockeyn.

Det tar på humöret. Till slut kom lagkaptenen Jacob Blomqvist ut och förklarade situationen:

– Det känns som att vi kan mycket bättre. Vi skapade mycket under matchen, men det kuggade inte i så att vi fick upp tempot, säger Blomqvist.

– Ibland stressar vi för mycket i stället för att ta det lugnt och kommunicera med varandra i uppspelen.

Samtidigt har Brynäs stundtals spelat riktigt bra i flera av förlustmatcherna. Som nu mot Mora.

Två gånger kom Brynäs tillbaka från ett målunderläge. Det vittnar om moral i laget. Och under större delen av matchen dominerade Brynäs totalt. Det visar bland annat det faktum att laget vann skotten med 42–19.

Flera gånger såg det riktigt kritiskt ut för Mora, bland annat i Brynäs powerplay då laget skapade ordentlig press.

– Visst, men då kändes det ändå som att Mora scoutat oss väldigt bra, säger Jacob Blomqvist.

Moras målvakt Christian Engstrand storspelade och radade upp avancerade räddningar i hans bästa SHL-match på länge. Engstrand kan komma att bli oerhört viktig för Mora i lagets kamp för nytt kontrakt.

– Det var kul på jobbet i dag. Samtidigt var det trist att släppa in pucken med fyra–fem minuter kvar, säger Christian Engstrand till C More efter matchen.

Han syftar på Brynäs kvitteringspuck som Joachim Rohdin petade in när det återstod 4.14. Då såg Brynäs ut som vinnare.

Men i förlängningen fick Mora en kontring som Andrew Rowe slog i mål. Jubel i Mora och deppigt i Brynäs.

– Nu gäller det för oss att komma tillbaka. Mycket ser bra ut, säger Jacob Blomqvist och är tacksam för att Brynäs fans har tålamod med laget.

– Ja, de är riktigt bra.