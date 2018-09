Ett par loafers i storlek 43 med flätat ovanläder avtäcktes på Davidshallsbron strax efter klockan 16 på lördagen. Tillverkare: Åsa Maria Bengtsson, konstnär. Ursprunglig ägare: Olav Gerthel, operasångare. Nu glömmer de aldrig hans namn, säger dottern Susanne Gerthel.

Way to go är minnesmärket över kända Malmöartister. Nitton personers skor står sedan fyra år tillbaka på Davidshallsbron, alla gjorda av Åsa Maria Bengtsson. På lördagen avtäcktes ytterligare tio par.

– Det här är ett både sorgligt och glädjerikt projekt, sa konstnären och syftade på att de artister som använt skulpturernas förlagor å ena sidan är avlidna, å andra sidan lever de nu vidare i det offentliga minnet.

Det sistnämnda gläder smyckedesignern Susanne Gerthel alldeles särskilt. Hennes far Olav Gerthel gjorde sin första föreställning på Malmö stadsteater 1945 (Greven av Luxemburg) och sin sista 1977 (Vita hästen).

– Han ställde aldrig in en föreställning, säger dottern som skrev en bok om sin far häromåret.

Strax intill Gerthels skor står nu ett par högklackade, vars förlaga tillhört Anita Ekberg och som av en händelse avtäcktes på skådespelarens födelsedag. Ekberg, som avled 2015, skulle ha fyllt 87 denna lördag.

– Av dessa tio nya namn finns bara ett som jag inte visste vem hon var: Ebba Lindqvist, sa invigningstalaren My Gillberg (MP) vice ordförande i kulturnämnden och en av dem som sovrat i Malmöbornas förslag det senaste året.

Filmregissören Ebba Lindqvist gjorde stumfilm i Malmö 1910, avled 1942 och är nu minnesmärkt med ett par knäppkängor på Davidshallsbrons västra sida.

Övriga tillskott i Way to go är skådespelarna Gaby Stenberg, Emy Storm, och Kristina Kamnert, operasångaren Ing-Britt Stiber, låtskrivaren Kal P Dal, tv-journalisten Lasse Holmqvist och poeten Jacques Werup.