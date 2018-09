Resor

New York – när frihetsgudinnan är färdigbesökt

Frihetsgudinnan, High Line och One World Trade Centre i all ära, men det är platser som man avverkar på ett par dagar. Sedan då? Här är New York – bortom alla uppenbara landmärken.

Anna Wahlgren Av:

New Yorks alla landmärken till trots, här finns en massa annat att uppleva. Bild: Anna Wahlgren Först och främst – välj rätt kvarter. För att vara ärlig: att göra som många andra besökare och bege sig till het siga Midtown eller att glida runt bland dräkt- och kostymfolket i de opersonliga finanskvarteren sätter inte guldkant på resan. Övre delen av Manhattan har sina museer, en hel del bra krogar och underbara Central Park, i övrigt gör man rätt i att tillbringa så mycket tid det går i området mellan Canal St och 23rd St. Här finns de roligaste och mest kreativa kvarteren: avspända Meatpacking District, galleritäta Chelsea, fridfulla West Village, shoppingdistriktet SoHo och bartäta East Village.