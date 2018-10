Biotoppen: "Smallfoot" in som etta

Den animerade barnfilmen "Smallfoot" går rakt in som etta på den svenska biotoppen. Nya på listan är också "Johnny English strikes again" på plats två och "A simple favor" på plats sju.

Helgens mest sedda filmer:

1. (Ny) Smallfoot

2. (Ny) Johnny English strikes again

3. (1) Superhjältarna 2

4. (2) The nun

5. (3) Unga Astrid

6. (4) Mamma mia – here we go again

7. (Ny) A simple favor

8. (5) BlacKKKlansman

9. (12) Papillon

10. (6) Alpha

Källa: Filmägarnas kontrollbyrå