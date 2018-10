Elton Johns låtskrivare säljer originaltexter

Mannen bakom texterna till "Rocket man", "I'm still standing" och "Candle in the wind", Bernie Taupin, kommer att auktionera ut föremål ur sin mer än 50-åriga karriär. Bland annat handskrivna förstaversioner av texter till flera legendariska hitlåtar, vissa med egenhändigt ritade illustrationer.

"Candle in the wind" skrev Taupin 1973 om Marilyn Monroes för tidiga död, men han uppdaterade texten 1997 när nära vännen prinsessan Diana gick bort. Den omarbetade singeln blev den näst mest sålda genom tiderna.

Taupin auktionerar även ut ett programblad från Dianas begravning. Intäkterna från auktionen går bland annat till Elton Johns stiftelse för aidssjuka och auktionen äger rum på Hard Rock Cafe i New York.

Elton John och Bernie Taupin träffades genom en annons i New Musical Express 1967, när de var 20 respektive 17 år gamla, och har samarbetat sedan dess.