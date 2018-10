Det filmade mordet på Ramels väg går mot en lösning efter mer än ett år. På lördagen tog polisen en 27-årig man misstänkt för inblandning. Men de två skyttarna är ännu på fri fot.

– Det kan bli fler frihetsberövanden, säger åklagare Lisa Åberg.

Den 30 mars 2017 exploderade torsdagskvällen på Ramels väg i Malmö. Två mördare med automatvapen gick till attack ute på gården mot en 23-årig kriminellt belastad man.

Mördarna sköt i två omgångar – först på lite håll, sedan gick de fram mot 23-åringen och fortsatte skjuta, som för att verkligen vara säkra på att mannen skulle dö.

Sedan försvann de på moped. Hela förloppet fastnade på polisens övervakningskameror. Tydliga bilder som visar varje steg i det brutala dådet.

Bara några timmar efter mordet gjordes det första gripandet i utredningen, totalt misstänktes totalt 7 personer för olika former av inblandning. Bland dem den 27-årige mannen.

– Han satt häktad fram till oktober misstänkt för medhjälp till mord, säger polisens utredningsledare Hasse Persson.

– Sedan fanns det inte skäl att hålla honom häktad längre, så han fick släppas, men utredningen har fortsatt.

Och bara för någon vecka sedan kom det ett genombrott i polisarbetet som ledde till att 27-åringen blev efterlyst – anhållen i sin frånvaro. I lördags vid klockan 12.20 fick polisen tag på honom vid en fordonskontroll på Västra Hindbyvägen.

– Jag har precis begärt honom häktad, säger Lisa Åberg vid tiotiden på måndagsförmiddagen.

– Han är begärd häktad som på sannolika skäl misstänkt för mord. Men inte som en av skyttarna. Däremot har han hjälpt till så mycket att han ska betraktas som gärningsman, påstår jag.

Minst tre olika aktörer, bland dem polisen, hade övervakningskameror på platsen. Men det är inte filmer från dem som lett till det här gripandet.

– Även om mordet finns på film, så hade de här gärningsmännen hjälm med visir och vi kan inte dra slutsatser kring deras identiteter utifrån filmen, säger Lisa Åberg.

23-åringen levde under dödshot, men hade avböjt hjälp från polisens personskydd. Mannen undkom ett attentat så sent som i februari då två beväpnade män tog sig in i hans lägenhet.

23-åringen var ett nyckelvittne i utredningen om mordet på 16-årige Ahmed Obaid . Han var den person som strax efter mordet tog det foto av den döde tonåringen som sedan spreds i sociala medier.

Varken Lisa Åberg eller polisens utredningsledare Hasse Persson vill berätta vad "genombrottet" i utredningen handlar om. Inte ens om det är att man vägt ihop mängder av förhör eller om det är tekniska fynd som långt om länge gett resultat vid polisens laboratorium NFC.

Där har väntetiderna för flera undersökningar, även grova brott, varit väldigt långa de senaste åren.

– Men jag vill säga det här: det kan säkert bli fler frihetsberövanden, säger Lisa Åberg.

Hasse Persson bekräftar att flera olika utredningsåtgärder pågår. Än en gång utan att lämna detaljer, men det handlar typiskt sett om förnyade förhör, särskilt med personer som har anknytning till den anhållne 27-åringen.