Mattsson slipper japanskt spöke i VM

Fakta

Brottnings-VM avgörs den 20–28 oktober i Budapest. Sverige skickar totalt nio brottare i dam- och herrklasserna. Här är hela truppen:

Damer: 50 kilo: Fredrika Petersson, Klippan. 55 kilo: Sofia Mattsson Gällivare. 62 kilo: Johanna Mattsson. do. 65 kilo: Henna Johansson, do. 68 kilo: Jenny Fransson, do.

Herrar: 72 kilo: Daniel Soini, AIK. 77 kilo: Alex Kessidis, do. 87 kilo: Zakarias Berg, do. 97 kilo: Pontus Lund, Arboga.