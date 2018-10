Nästan helskånskt lag representerar Sverige i Nations cup-finalen

Under måndagen presenterade förbundskapten Henrik Ankarcrona truppen inför helgens stora Nations cup-avgörande i Barcelona – och fyra av fem av de svenska ryttarna som är med i laget är skåningar.

De fem ryttarna är Stephanie Holmén, Erica Swartz, Irma Karlsson, Peder Fredricson och Jonna Ekberg. Stephanie Holmén är från Vellinge och bor nu på Peder Fredricsons gård i Vitaby på Österlen, Erica Swartz från Tomelilla håller numera till i Schweiz och Irma Karlsson har sin verksamhet i Sjöbo. Den enda som inte har skånsk koppling är Jonna Ekberg med rötter i Linköping.

– Målet är givetvis att vara med i söndagens final, säger Henrik Ankarcrona till Svenska Ridsportförbundet.

Stephanie Holmén och Flip's Little Sparrow vann världscupdeltävlingen i Zürich i januari och ekipaget var med i Tryon som VM-reserver. Irma Karlsson gjorde världscupdebut i januari och var med i Nations Cup-laget i Sopot och Rotterdam. Erica Swartz med Jovita, red i det svenska laget i Gijon. Jonna Ekberg har haft en stabil säsong med hästen Univers du Vinnebus och lagets ankare Peder Fredricson tar med sig hästen Catch Me Not S.

Finalen rids på Real Club de Polo i Barcelona och i vilken ordning ryttarna startar bestämmer Ankarcrona på plats. Första omgången rids på fredag.