Nobelpristippade Bei Dao till Malmö Live i höst

Den kinesiske poeten Bei Dao brukar varje år nämnas som kandidat till Nobelpriset i litteratur. Nu kommer han till Malmö Live i samband med världspremiären av en tonsättning av hans dikter.

69-årige Bei Dao är en av Kinas mest välkända poeter och hans dikter användes vid protesterna på Himmelska fridens torg i Peking 1989. Sedan 1987 har han levt i exil. Under flera av de senaste åren har Bei Dao nämnts som en av favoriterna till att ta emot Nobelpriset i litteratur.

I våras blev det klart att den svenska tonsättaren Britta Byström har gjort musik av Bei Daos diktsvit ”Notes from the city of the sun” och att verket ska få världspremiär på Malmö Live den 22 november.

På måndagsmorgonen tillkännagavs att Bei Dao själv kommer att närvara vid uruppförandet. Inte bara det. Bei Dao ställer själv upp i ett samtal med Göran Sommardal för att prata om sitt författarskap och dess musikalitet. Samtalet arrangeras på Kanalscenen klockan 17.30 på Malmö Live i ett samarbete mellan Författarscenen och Malmö Live.