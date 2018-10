Springsteen överraskade i Asbury Park

När punkrockbandet Social Distortion spelade på festivalen Asbury Park Fest under helgen gästades de av den person som satt badorten Asbury Park på kartan, nämligen Bruce Springsteen.

Sångaren Mike Ness introducerade den hemliga gästen som skulle "sjunga en låt eller två" med bandet. Tillsammans spelade de Social Distortions låtar "Bad luck" och "Misery loves company", samt gjorde en cover på Johnny Cash-klassikern "Ring of fire", skriver Variety

Springsteens debutalbum "Greetings from Asbury Park" släpptes 1973 och sångaren är sedan dess ofrånkomligen förknippad med den vid tiden ganska nedgångna turistorten, som inte ligger långt från "Bossens" hemstad Freehold i New Jersey.

Bandet Social Distortion grundades i Los Angeles 1978 och Bruce Springsteen och Mike Ness är gamla vänner som regelbundet gästar varandras spelningar. Springsteen sjöng också på Ness solodebut "Cheating at solitaire" från 1999.