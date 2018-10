I fel sorts samhälle är Behemoth samhällsomstörtande

Jonn Palmér Jeppsson hör ett metalband som tar verkliga risker.

Behemoth METAL. I loved you at your darkest

I Sverige år 2018 ska det till anklagelser om nazisympatier för att hårdrock ska betraktas som något annat än familjeunderhållning. Övriga reaktioner på musiken kan avfärdas som siewertöholmsk moralpanik. Men det räcker med att ta färjan från Ystad till Swinoujscie för att hårdrocken ska bli en samhällsfara. Där kan en musiker som Adam Darski, frontfigur i Polens mest populära metalband Behemoth, riskera fängelse för hädelse av den katolska kyrkan.

Antagligen är det därför som Darski envist fortsätter att skriva låttitlar som "Ecclesia diabolica catholica" och "If crucifixion was not enough" (Monty Python, någon?) och vråla om vikten av att trotsa Gud. I stundens hetta spelar kanske ämnesvalet mindre roll, eftersom den raspiga, salivsprutande rösten tillhör genrens bästa och musiken är lika nyanserad som dramatisk.

Men ju mer jag tänker på textinnehållet – åkallan av obskyra gudar, världar som ska våldtas, ormar hit och grisar dit – desto mindre intressanta framstår Behemoth i den vidare och viktiga diskussionen om yttrandefrihet. Vilket är synd på så engagerande låtarrangemang.