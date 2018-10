Ruby Rose "farligaste kändisen" att googla

Sök inte på skådespelaren Ruby Roses namn om du vill surfa säkert. Hon toppar nämligen virusskyddsföretaget McAfees lista över de kändisar vars namn leder in på webbplatser där det kan finnas virus.

För tolfte året i rad publiceras en lista över de kändisar vars namn kan leda in på osäkra webbplatser. Förra året knep punkpop-prinsessan Avril Lavigne förstaplatsen, men i år hamnar hon bara på plats 30, skriver nyhetsbyrån Reuters.

Ruby Rose, som är mest känd för sin roll i tv-serien "Orange is the new black" och nyligen fått huvudrollen som Batwoman i en kommande superhjältefilm, tar sig in överst på listan.

Det innebär att hon är den kändis som med största sannolikhet lockar internetanvändare till webbplatser som är smittade av virus eller skadlig kod. McAfees presstalesperson Gary Davis förtydligar att uttrycket "farligaste kändisen att googla" handlar om att kändisarna på listan är väldigt populära sökobjekt.

Om man dessutom kombinerar deras namn med orden "sex tape" eller "free pics" är risken att hamna på en sida med virus ännu högre, vilket är metoden man använt till studien. Man har helt enkelt använt vissa sökord kombinerade med ett kändisnamn och sedan mätt antalet virusinfekterade sajter som sökningen genererar.

De nio första platserna på listan domineras av kvinnliga skådespelare. Först på plats tio finns en man, den amerikanske fotbollsspelaren Brad William Henke.