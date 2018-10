UNHCR – FN:s flyktingorgan – presenterade nyligen en uppdaterad rapport om läget för flyktingar i Afghanistan. Med tanke på att Sverige varje vecka utvisar ungdomar dit är det en skrämmande läsning. Det som är mest genomgående i den långa rapporten är att människor som har bott i Europa några år och anpassat sig till vårt sätt att leva har en helt omöjlig situation i Afghanistan.

De flesta av de ungdomar som nu utvisas har varit tre år i Sverige och under den tiden har alla – det offentliga, civilsamhället och de själva – gjort allt för att de skall anpassas till svenska normer och värderingar. Paradoxalt nog gör just detta att de inte kommer att överleva i Afghanistan som ju – för att uttrycka det milt – inte är som Sverige. I Afghanistan är det förbjudet att avsäga sig sin muslimska tro, där är klanen/släkten garanten för en persons säkerhet, där ses personer som har varit utomlands med extrem misstänksamhet, där stöts återvändare bort från släkten av rädsla för att de som varit utomlands har blivit påverkade av felaktiga idéer, där sker allt med mutor, där kontrollerar staten bara drygt hälften av sitt territorium, där kämpar talibaner och IS mot staten och mot varandra, där är ofta den enda överlevnadsmöjligheten för en återvändande att bli rekryterad till en stridande grupp. Afghanistan är motsatsen till vårt välfungerande, välordnade och liberala Sverige. Det är inte så konstigt att många som utvisas till Afghanistan direkt flyr vidare till andra länder. Notera dessutom att många av de som Sverige utvisar till Afghanistan aldrig har varit där och inte känner en enda människa där – deras föräldrar flydde från Afghanistan innan de föddes.

Den nya ”gymnasielagen” som röstades igenom i riksdagen har fått mycket kritik. En del av kritiken var att lagen skulle tillåta dem som studerade att gå färdigt sin utbildning, men risken är sedan stor att de blir utvisade efter det. Dock har lagen en bra inriktning i att den skall hjälpa de ostraffade ungdomar som studerar, det vill säga de som med stor sannolikhet kommer att vara till nytta för Sverige i framtiden.

Tyvärr har medmänsklighet och insikt om vad som är bra för Sverige fått stå tillbaka för blockpolitik och en kuslig anpassning till främlingsfientliga krafter. Det finns många andra sätt än den nya gymnasielagen som skulle kunna göra att vi kommer ur den pågående moraliska katastrofen (bedöm asylansökningar efter de sökandes ålder när de anlände till Sverige, inte den ålder de har nu tre år senare efter en oändligt utdragen asylprocess. Använd de lagar som gällde när de asylsökande kom till Sverige, inte de retroaktivt ändrade lagarna som vi har nu), men politikerna verkar handlingsförlamade i denna fråga. Framtiden kommer att döma oss hårt för detta.

Det är märkligt att det finns ett motstånd mot att de ungdomar som omfattas av nya gymnasielagen skall få stanna i Sverige eftersom det skulle vara en win-win-win-win-situation:

Svenska samhället kommer ha nytta av flera års investeringar i dessa ungdomar. De är studiemotiverade och kommer inte att ha något problem att skaffa jobb. Arbetsförmedlingen skriver ”… bristen på utbildad personal väntas bli fortsatt hög … Det gäller också gymnasieutbildade inom vård, bygg, industri och restaurang”.

Dessa ungdomar slipper leva sitt liv i Sverige i ständig oro för framtiden, och sedan i misär i Afghanistan eller på livslång flykt i världen.

De hundratusen svenskar (extraföräldrar/syskon/släkt, lärare, kompisar, fotbollstränare …) som fått nära band till dessa ungdomar kan återgå till ett normalt liv och slipper att ständigt plågas av tankarna på att de fina personer som de har lärt känna skall utvisas. Notera att många av de ungdomar som Sverige håller på att utvisa sedan länge bor som barn-i-huset i svenska familjer.

Afghanistan slipper ta emot ännu fler flyktingar, landet är nämligen fyllt av både sådana som flytt från striderna i olika proviser och sådana som mer eller mindre frivilligt har kommit tillbaka från andra länder.

Win-win-win-win. Hur kan vi undgå att skjuta in den bollen i mål?

Lars Wadsö

Lund