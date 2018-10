Donald Trump missar aldrig ett tillfälle att håna enskilda journalister eller att angripa medierna som kollektiv.

Ibland i form av insinuanta små nålstick, gärna mot kvinnliga reportrar; ibland i form av våldsamma rallarsvingar.

Vid en presskonferens i Vita husets Rosenträdgård i måndags om det nya handelsavtalet mellan USA, Mexiko och Kanada, låter Trump frågan gå till Cecilia Vega från ABC News. Vega greppar mikrofonen, reser sig upp och samlar sig för att ställa sin fråga. Det tar några sekunder. Trump säger leende:

"Hon är chockad över att jag valde henne. Hon är i ett chocktillstånd."

Vega svarar "nej, det är jag inte" och tackar samtidigt för att hon fått ordet. Men han hör – eller låtsas höra – något helt annat. "No, I'm not. Thank You, Mr President" blir till "No, I'm not thinking, Mr President". Varpå Trump kommenterar, lågt men fullt hörbart:

"Jag vet att du inte tänker, det gör ni aldrig."

"Ursäkta?", säger Vega, men Trump låtsas som ingenting och svarar: "Nej, fortsätt. Fortsätt."

Det var ett nålstick. På ett stort kampanjmöte i lördags i Wheeling, West Virginia, var det rallarsvingar som gällde.

Medierna, förkunnade Trump inför en jublande publik, springer demokraternas ärenden, underblåser missnöje och kaos, sprider felaktiga nyheter, påhittade nyheter.

"De är verkligen en folkets fiende. De falska nyheterna är folkets fiende, det är de verkligen. De är så dåliga."

Relationen mellan amerikanska presidenter och medierna har aldrig varit konfliktfri. Det ska den heller inte vara. Men det är en relation som förutsätter en viss ömsesidig respekt och förståelse för varandras roller.

Medierna beskrivs ofta som den tredje – eller i USA:s fall den fjärde – statsmakten. USA:s politiska system bygger på maktdelning mellan den lagstiftande, den verkställande och den dömande makten: kongressen, presidenten och domstolarna. Och det är mediernas och journalisternas uppgift i en liberal demokrati att kritiskt granska dessa tre maktcenter.

Men Trump respekterar inte medierna, han respekterar inte journalistikens roll i det amerikanska samhället. Och han döljer inte sitt förakt. Kanske är förklaringen ren och skär cynism: Trump vet att hans lågintensiva krig mot medierna går hem hos väljarbasen.

Trumps förehavanden riskerar att få konsekvenser långt utanför USA. Sedan andra världskrigets slut har den amerikanske presidenten betraktats som den fria världens ledare. Nu förskjuter Trump gränser för vad valda politiker i en demokrati kan göra och säga. Den amerikanske presidenten inspirerar högerpopulister – och värre – runt om i världen.

Kan Trump så kan de.

"Var är ni? Det är bara en massa journalister här ju, var är alla trevliga människor?", inledde Jimmie Åkesson (SD) sitt segertal på partiets valvaka den 9 september.

Det låter som något Trump skulle kunna säga. Ett nålstick.

I Sverige är förtroendet för medierna i de flesta fall högt, visar den senaste SOM-undersökningen från Göteborgs universitet. 81 procent instämmer helt eller delvis i påståendet att "nyheter i svenska medier är i allmänhet mycket tillförlitliga". Men, konstateras det i undersökningen, förtroendet blir alltmer partipolitiserat: ju längre ut till höger på den politiska skalan, desto lägre förtroende. Och särskilt bland Jimmie Åkessons väljare och sympatisörer växer misstron.

Transportstyrelsens it-haveri. Stjärnkirurgen Paolo Macchiarinis dödliga experiment på sjuka människor. Fallet Kevin, om de två bröderna, 5 och 7 år gamla, som efter en usel polisutredning grundlöst pekades ut som ansvariga för mordet på en 4-årig kamrat. Affären Thomas Quick, den sannolikt största svenska rättsskandalen i modern tid. Avslöjandena om hur bostadsrättsföreningen Ida plundrades på miljoner. Riksdagsledamöter som saltat sina reseräkningar.

Det är inte svårt att rada upp missförhållanden, stora som små, som avslöjats tack vare journalisters envetna grävanden. Trots att olika makthavare ofta har försökt att vilseleda eller lägga locket på.

Om inte fria, oberoende medier gör det, vem granskar då makten?

Den frågan bör alla ställa sig innan de stämmer in i ett nyanslöst, Trumpinspirerat och för demokratin farligt skall mot journalisterna.