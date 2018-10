På lördag förvandlas Arenan i Lund till Royal Albert Hall. Då ställer nämligen Kristofer Wåhlander och Lundalands filharmoniska orkester till med ”Last night in Lundon” enligt brittiskt recept.

”Inte som en vanlig konsert direkt”. Så beskriver dirigenten och initiativtagaren Kristofer Wåhlander evenemanget där publiken bjuds in att klappa takten och sjunga med, likt Last Night of the Proms som traditionellt arrangeras i Royal Albert Hall i London.

Konserten består av två delar där den första halvan är mer som en traditionell konsert. Orkestern spelar vackra stycken från operans värld och med på scenen finns Helsingborgs konserthuskör, tenorerna Joachim Bäckström, Nils Olsson och Patrik Forsman samt sopranen Larisa Yudina. Kvällen bjuder också på en världspremiär av Johan Hugossons stycke ”Close of day”.

– I andra halvan bryter helsiket lös. Då blir det allsång, tutor, handklapp och publiken tävlar med orkestern. Här är publiken med och påverkar. Det blir stycken som ”Rule Britannia”, ”Pomp and Circumstance” och Henry Woods ”Fantasia on British Sea Songs” med mera, berättar Kristofer Wåhlander som dirigerar de många musikerna på scen.

För att få den rätta känslan har bleckblåsare från Storbritannien flugits in som förstärkning till Lundalands filharmoniska orkester. Totalt står omkring 100 personer på scen.

– Traditionellt är det en kraftig barriär mellan publik och orkester, men jag tror att det är detta som kan vara framtiden - vi människor lär oss allt mer att vara med och interagera och det får man här, åtminstone i andra delen, säger Kristofer Wåhlander.