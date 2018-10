Få kan tolka sånger som hon

Alexander Agrell hör jazzdrottningen Cécile McLorin Salvants nya.

Cécile McLorin Salvant JAZZ. The Window

Ja, hon är helt enastående som sångtolkare. Hon visade det på Ystads jazzfestival i somras och nu är det dags igen.

Cécile McLorin Salvants konst är att ta kända (och mindre kända) låtar och få en att lyssna på texterna på ett nytt och djupare sätt. Sångerna ger helt enkelt mer, de växer när det är hon som tolkar och formar dem.

McLorin Salvant har all den röst och teknik hon behöver och kan dramatisera en låt på hur många sätt som helst. Men det känns aldrig som om hon tar till något grepp för dess egen skull; hon vill verkligen nå lyssnaren, uttrycka något och beröra.

Stevie Wonders "Visions" görs lugnt och nedtonat, med små medel, eftertänksamt och längtande. "By myself" – en hymn till självständigheten, förknippad med Judy Garland – blir glad, lättsam och nyfiken på framtiden. Pianisten Sullivan Fortner kompletterar med stridepiano i bästa Fats Waller-stil.

"J'ai le cafard" lockar fram ett väldigt franskt temperament. Och i "Ever since the one I love's been gone" av 50-talsartisten Buddy Johnson laborerar sångerskan med ett helt batteri av tonfall och sinnesstämningar för att visa sin förvirring i ensamheten. Hon lånar en frasering från Billie Holiday och tar direkt efter några kraftfulla brösttoner, som hämtade från en aria i "Porgy and Bess".

Sullivan Fortner, också med i Ystad, är enda kompis här, vilket ger rösten maximalt utrymme. Honom kan man släppa ned var som helst i jazzhistorien, han smälter in och gör ett utomordentligt jobb, med egen touch. Sällsynt rikt, varierat och lagom egensinnigt "komp".